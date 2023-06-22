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Mehmet Şimşek'in A Takımı belli oldu! Hazine Bakan yardımcısı olan 4 isim kimdir?

Mehmet Şimşek'in A Takımı belli oldu! Hazine Bakan yardımcısı olan 4 isim kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 17 bakanlıkta 68 Bakan Yardımcısı atandı. Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e 4 bakan yardımcısı verildi. Piyasaların merakla beklediği Mehmet Şimşek'in yardımcıları kim oldu? Daha önce hangi görevlerde bulunmuşlardı?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya atandı. Piyasaların merakla beklediği Hazine Bakan yardımcıları daha önce hangi görevlerde bulundular? 

Abdullah Erdem Cantimur: 3 yıl Bakan Yardımcılığı yaptı

Bakan Şimşek'in yardımcılığına atanan Abdullah Erdem Cantimur 2002-2007 yılları arasında milletvekilliği, 2012-2015 yılları arasında da Maliye Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

İsmail İlhan Hatipoğlu: Yılların Maliyecisi

Bir diğer yardımcı İsmail İlhan Hatipoğlu, 1989-2019 yılları arasında gelirler kontrolörlüğü, gelir idaresi başkan yardımcılığı ve son olarak da iç denetim koordinasyon kurulu başkanlığı olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlendi.

Osman Çelik: Eski Hazine Müsteşarı

2016- 2018 yılları arasında Hazine müsteşarlığı yapan Osman Çelik ise 2015-2016 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürlüğü görevini üstlenmişti.

Zekeriya Kaya: Merkez Bankası'ndan geldi

Gelir İdaresi Başkanlığı'nda daire başkanlığı görevinden bulunan Zekeriya Kaya ise Mayıs 2017'den itibaren TCMB denetleme kurulu üyeliğini yürütüyor.

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