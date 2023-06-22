Bülent Turan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Bülent Turan eşi Kevser kimdir?

Resmi Gazete'de yer alan atama kararı ile birlikte bakan yardımcıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Bülent Turan İçişleri Bakan Yardımcısı oldu. Peki kimdir Bülent Turan, aslen nereli, kaç yaşında? Bülent Turan'ın eşi Kevser Turan kimdir?

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 17 bakanlıkta 68 Bakan Yardımcısı'nın ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Bülent Turan İçişleri Bakan Yardımcısı oldu. Bu gelişmenin ardından Bülent Turan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Bülent Turan, aslen nereli, yaşı kaç? Bülent Turan kiminle evli?

Bülent Turan kimdir?

17 Ocak 1975'de Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde doğdu. İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek Lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde tamamladı.

2002-2006 arasında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı'nı yaptı. 2011 Genel Seçimleri'nde AK Parti İstanbul milletvekili olarak Meclis'e girdi.

24. Dönemde TBMM Adalet Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonu Üyeliği ile AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevini sürdürdü. Haziran ve Kasım 2015 Genel Seçimleri'nde AK Parti Çanakkale milletvekili olarak Meclis'e girdi.

26. Dönemde AK Parti Grup Başkanvekili oldu. 14 Kasım 2017'de 2. defa grup başkanvekili seçildi.