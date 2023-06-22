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Anayasa Mahkemesinin 9 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anayasa Mahkemesinin 9 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesinin, 9 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Kararlara göre, Hak ve Özgürlükler Partisinin 2018 ile 2019, Türkiye Komünist Hareketi Partisinin 2018, Esnaf ve Çiftçi Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Doğru Yol Partisi, Cihan Partisi ve Çoğulcu Demokrasi Partisinin ise 2019'a ait mali denetimleri yapıldı.

Yüksek Mahkemece, bu partilerin, belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu

Türkiye Komünist Hareketi Partisinin belirtilen yıla ait mali denetimini de uygun bulan Anayasa Mahkemesi, partinin 5 il teşkilatına ilişkin bilgilerin istenilen şekliyle verilmemesi nedeniyle ise parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

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