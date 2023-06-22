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Fenerbahçe Edin Dzeko transferini resmen açıkladı! Dünya yıldızı İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Edin Dzeko transferini resmen açıkladı! Dünya yıldızı İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Kulübü, transferi gündemde olan golcü oyuncu Edin Dzeko'nun İstanbul'a geldiğini açıkladı.

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Fenerbahçe, dünya yıldızı golcü futbolcu Edin Dzeko'yu kadroya katıyor.  Sarı-lacivertli kulüpten bu sabah yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

Bu açıklamadan bir süre sonra Fenerbahçe'den ikinci bir açıklama geldi. Fenerbahçe'ye imza atmak için yola çıkan Dzeko İstanbul'a vardı.

Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun İstanbul'a geldiğini "Edin Dzeko, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a geldi." ifadeleriyle duyurdu.

Yıldız futbolcuyu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

Senelik 4.5 milyon euro kazanacağı söyleniyor

Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Fenerbahçe, Bosna Hersekli yıldıza senelik 4.5 milyon euro maaş verecek. Dzeko, Ryan Kent'in ardından sarı-lacivertlilerin 2. transferi oldu.

Edin Dzeko geçen sezon Inter formasıyla 52 maça çıktı. Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 14 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

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