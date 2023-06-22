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Kemal Kılıçdaroğlu tutuklanabilir 110 yıla kadar hapis talebi yolda

Kemal Kılıçdaroğlu tutuklanabilir 110 yıla kadar hapis talebi yolda

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu dönem milletvekili olmadığı için dokunulmazlığının olmadığına dikkat çekerek, "Zira fezlekelerin çoğunda Kılıçdaroğlu için siyasi yasak isteneceği de görülüyor." dedi.

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Milletvekili seçilemediği için dokunulmazlığı kalkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sıkıntılı bir süreç bekliyor.

Seçim yenilgisinin ardından zorlu yargı süreciyle baş başa kalan Kılıçdaroğlu'nun avukatı ile görüşen Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü yazısında değerlendirdi.

Meclis Başkanlığı'nın bu dönem seçilemeyen vekillerin fezlekelerini yargıya gönderdiğini hatırlatan Terkoğlu, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ile görüşmesine de yer verdiği köşesinde, "18 değil, 28 fezlekenin olduğunu söyledi. Geçmişteki bazı davaların ise açıldıktan sonra dokunulmazlık nedeniyle durduğunu, yeniden başlayacağını, bunlarla birlikte dosya sayısının 28’i de geçtiğini anlattı" diye yazdı.

110 hapis talebine varan dava potansiyeli 

Kılıçdaroğlu hakkındaki fezlekeleri tek tek yazan Terkoğlu, "Fezlekeler, 110 yıl hapis talebine varan dava potansiyeli gösteriyor. Elbette yeni hazırlananlar da olabilir" dedi. 

Terkoğlu, şunları kaydetti:

"Fezleke elbette dava demek değil. Savcıların soruşturma için Meclis’ten yetki talep etmesine 'fezleke' diyoruz. Savcılar soruşturabilir, dosyayı kapatabilir de. Ancak çoğu dosyada, şikâyetçinin cumhurbaşkanı ya da devletin kritik isimleri olduğunu unutmayalım. Yargının siyasallaştığını hatırlayalım. Haliyle fezlekelerin birer birer davaya dönüşeceğini öngörebiliriz. Yargılaması duranların tekrar başlayacağını biliyoruz. Hatta sıraladıklarım dışında da Kılıçdaroğlu’nun açılacak yeni davalarla kuşatılmaya çalışılacağını düşünebiliriz. Dahası, yukarıdaki suçlamalarla binlerce kişinin tutuklandığı hatırlanırsa belki de ana muhalefet liderini tutuklamak isteyen yargı üyeleri karşımıza çıkacak.

1 yılın üstündeki ceza siyasi yasak oluyor

...
Muhalefet üzerindeki yargı bıçağının daha derine inme ihtimali beliriyor. İstanbul il başkanı ve İstanbul belediye başkanından sonra belki de CHP genel başkanı cezalandırılacak. Belki ona da siyasi yasak gelecek. Zira fezlekelerin çoğunda Kılıçdaroğlu için siyasi yasak isteneceği de görülüyor. Bir yılın üzerindeki her ceza zaten siyasi demek oluyor."

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