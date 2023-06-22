Mehmet Sağlam kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mehmet Sağlam eşi, kiminle evli?

Resmi Gazete'de yer alan atama kararı ile birlikte bakan yardımcıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Mehmet Sağlam İçişleri Bakan Yardımcısı oldu. Peki kimdir Mehmet Sağlam, aslen nereli, kaç yaşında? Mehmet Sağlam'ın eşi kimdir?

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 17 bakanlıkta 68 Bakan Yardımcısı'nın ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Mehmet Sağlam İçişleri Bakan Yardımcısı oldu. Bu gelişmenin ardından Mehmet Sağlam'ın hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Mehmet Sağlam aslen nereli, yaşı kaç? Mehmet Sağlam kiminle evli?

Mehmet Sağlam kimdir, aslen nereli?

Mehmet Sağlam, 15 Mart 1938'de Kahramanmaraş Göksun'da doğdu. Babasının adı İbrahim, annesinin adı Habibe'dir. Öğretim Üyesi; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını "kamu yönetimi" alanında ABD'de New York Üniversitesi'nde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi'nde doçent ve profesör olarak, öğretim üyeliği görevinde bulundu. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dekanı, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Başkanı, YÖK Başkanı, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

6'sı kitap olmak üzere, çok sayıda Türkçe ve İngilizce makalesi akademik dergilerde yayınlandı. 20, 21. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili. 20. Dönem'de TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığı ve Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı yaptı. 54. Hükümet'te Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem'de Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı oldu. Çok iyi düzeyde İngilizce, iyi düzeyde Fransızca bilen Sağlam, evli ve 2 çocuk babasıdır. Ak Parti, Adana 26.dönem 7.sıra milletvekili adayı.