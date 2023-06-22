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Bitcoin'de sert yükseliş! Son 2 yılın zirvesinde altcoinlerde son durum

Bitcoin'de sert yükseliş! Son 2 yılın zirvesinde altcoinlerde son durum

 Bitcoin, son 24 saat içerisinde yüzde 12 yükselerek 30 bin dolar seviyesini aştı. Lider kripto paradaki yükseliş altcoinleri de etkiledi. İşte 22 Haziran 2023 kripto para piyasasında yaşananlar...

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Bitcoin akşam saatlerinde hızlı yükseliş gösterdi. 30 bin doları aşan Bitcoin günlük bazda yüzde 12 oranında değer kazandı. Bitcoin son 1 haftada ise yüzde 11'lik yükseliş yaşadı.

30 bin dolar aşıldı

Yatırımcısının yüzünü güldürmeye başlayan Bitcoin bugün 30 bin dolar seviyesini aştı.  Bitcoin 30.253 dolardan, Türk lirası karşısında ise 710.408TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.906, Cardano 0,294, BNB 251, Dogecoin (DOGE) 0,0675  dolar civarlarında bulunuyor.

Bitcoin’in dominansı 2 yılın zirvesinde

NTV'de yer alan habere Bitcoin'in dominans değeri yeniden yüzde 51’i aşarak, piyasadaki ağırlığını yeniden ortaya koydu.  Bitcoin’in piyasa içindeki ağırlığı böylelikle 2 yılın en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

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