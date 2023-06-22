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Resmi Gazete'de yayımlandı! Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak

Kurban Bayramı'nda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücret alınmayacak.

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 28 Haziran Çarşamba saat 00.00'dan (salı gününü çarşambaya bağlayan gece) başlayarak 1 Temmuz Cumartesi gün sonuna kadar Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz yararlanılacak.

Öte yandan, bayram tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ile Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyelerin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanılacağına ilişkin düzenleme, daha önce Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

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