Reha Muhtar'a taciz suçlaması! Avukat Feyza Altun: 8 yıldır bana kabusu yaşatıyor

10 yaşında beni alkolik yaptı

Reha Muhtar'ın oyuncu Deniz Uğur’dan olan kızı Mina, dün yayınladığı videoda, "Ben babamın evine gitmek istemiyorum. Ben orda alkole alıştım. 10 yaşında bir alkolik kız düşünebiliyor musunuz? Ben şuanda 14 yaşındayım hala oradaki alışkanlıklarımı unutmaya çalışıyorum. Ben kendimi öldürmeye çalıştım. Sizden rica ediyorum ne olur beni babama geri götürmeyin. Ben alkole alıştım o adam yüzünden. Ben okula sarhoş gidiyordum" sözleriyle herkesi şok etti.