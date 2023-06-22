Reha Muhtar'a taciz suçlaması! Avukat Feyza Altun: 8 yıldır bana kabusu yaşatıyor
Kızına şiddet uyguladığı iddiası ile gündeme gelen ve bir süredir eski eşi Deniz Uğur ile davalık olan televizyoncu Reha Muhtar hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
Eski televizyoncu Reha Muhtar ile ünlü oyuncu Deniz Uğur'un arasındaki velayet çekişmesi geçtiğimiz yıl magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Deniz Uğur, ikizlerinin babaları Reha Muhtar tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı iddiaları ile mahkemeye başvurmuştu. Şimdi de kızları Mina'nın babası Reha Muhtar hakkındaki açıklamaları herkesi şoke etti. Reha Muhtar'a bir şok suçlama da avukat Feyza Altun'dan geldi. Altun, Reha Muhtar'ın kendisini 8 yıldır taciz ettiğini iddia etti.
10 yaşında beni alkolik yaptı
Reha Muhtar'ın oyuncu Deniz Uğur’dan olan kızı Mina, dün yayınladığı videoda, "Ben babamın evine gitmek istemiyorum. Ben orda alkole alıştım. 10 yaşında bir alkolik kız düşünebiliyor musunuz? Ben şuanda 14 yaşındayım hala oradaki alışkanlıklarımı unutmaya çalışıyorum. Ben kendimi öldürmeye çalıştım. Sizden rica ediyorum ne olur beni babama geri götürmeyin. Ben alkole alıştım o adam yüzünden. Ben okula sarhoş gidiyordum" sözleriyle herkesi şok etti.
Avukat Feyza Altun'dan Reha Muhtar'a taciz suçlaması
Reha Muhtar'ın kızı Mina'nın iddiaları konuşulurken, bir iddia da Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun'dan geldi. yaklaşık 8 aydır ünlü televizyoncu Reha Muhtar'ın tacizlerine maruz kaldığını iddia etti. Avukat Feyza Altun, Twitter hesabından Reha Muhtar hakkında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Reha Muhtar 8 yıldır beni taciz ediyor
"Neredeyse 8 aydır Reha Muhtar’ın tacizlerine maruz kalıyorum. Velayet davasına benim siyasi tweetlerimi koyuyor, dosyada avukat olduğumu taraf olmadığımı kestiremiyor. Aylardır dosyaları bırakmam için yapmadığını bırakmadı."