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Aydın'da yolcu treninin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü

Aydın'da yolcu treninin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü

 AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde yolcu treninin çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

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Hasankahveler mevkisinde 2 yaşındaki Abdülhamit Yıldırım'a, Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldırım'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Makinistler U.K. ve H.T'nin ifadelerine başvurulmak için jandarmaya götürüldüğü öğrenildi.

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