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Heyelan nedeniyle kapanan Erzincan-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle kapanan Erzincan-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı

ERZİNCAN'da sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Erzincan-Erzurum kara yolu temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

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Kentte gece saatlerinde etkili olan sağanak, Erzincan-Erzurum kara yolu Uluköy ilçesi civarında heyelana neden oldu.

Kara yolunda meydana gelen taşkın nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi.

Kara yoluna gelen taş ve balçık nedeniyle yolda kalan bir aracı kurtaran ekipler, yaklaşık yarım saatlik yoğun bir çalışma ile kara yolunu tekrar ulaşıma açtı.

Trafik ekipleri kara yolunda kontrollü şekilde araçların geçişine izin veriyor.

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