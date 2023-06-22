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Yeni asgari ücretle birlikte yemek ücreti de zamlandı! Yemek bedeli günlük 105 lira oldu

Yeni asgari ücretle birlikte yemek ücreti de zamlandı! Yemek bedeli günlük 105 lira oldu

Asgari ücret yapılan yüzde 34'lük zamla birlikte 11 bin 402 liraya çıktı. Temmuz ayından itibaren uygulanacak zamlı asgari ücretle birlikte işverenlerin çalışanlarına ödedikleri günlük yemek bedeli de arttı ve 105 lira oldu.

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11 bin 402 lira olarak belirlenen yeni asgari ücretle birlikte işverenlerin çalışanlarına ödedikleri günlük yemek bedelleri de arttı. Günlük yemek bedeli 105 liraya çıkarken, GSS, Bağ-Kur, doğum ve askerlik borçlanması ücretleri de zamlandı. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, yazısında yemek bedellerine ilişkin olarak şu detayı verdi:

"İşverenlerin yemek bedeli altında yaptıkları ödemelerin günlük asgari ücretin yüzde 23.65’i prime esas kazanca dahil edilmiyor. Bu tutar çalışanın, çalıştığı gün sayısı ile çarpılıp, çıkan tutar prime esas kazançtan muaf tutuluyor. Yeni asgari ücretle birlikte bedeli istisna tutarı yeniden belirlenmiş oldu. Buna göre temmuz ayından yıl sonuna kadar yemek bedeli adı altında günlük 105.75 lira prime esas kazançtan muaf tutulacak." 

Asgari ücretle başka neler arttı

Hürriyet yazarı Doğan, asgari ücretteki yüzde 34,04’lük artışın sosyal güvenlikteki tüm alanları etkileyeceğini belirterek, "Yeni asgari ücretle birlikte; doğum ve askerlik borçlanmasından işsizlik maaşına, genel sağlık sigortası priminden isteğe bağlı sigortalılık ödemelerine, Bağ-Kur primlerinden 65 yaş aylığına kadar tüm ödemeler de artacak" dedi.

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