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Aziz Yıldırım'ın Habertürk'teki canlı yayınına Ali Koç mu müdahale etti? Çarpıcı iddia...

Aziz Yıldırım'ın Habertürk'teki canlı yayınına Ali Koç mu müdahale etti? Çarpıcı iddia...

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 21 Haziran akşamı Habertürk TV'de katılacağı canlı yayın iptalinin, Ali Koç'un kamuoyunun "Alo Fatih" diye tanıdığı Fatih Saraç'ı aramasının ardından yaşandığı iddia edildi. 

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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'a olağanüstü kongre çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'ın Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünde canlı yayına çıkacağını açıklanmıştı. 

Ancak Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada rahatsızlığı nedeniyle programın yapılamayacağını duyurdu. 

Medyaradar'ın haberine göre; Koç’un kamuoyunda "Alo Fatih" olarak bilinen ve Habertürk’ün yönetiminde yer alan Fatih Saraç’a yoğun baskısı sonrasında kanal yönetiminin bu kararı aldığı yönünde.

"Başka moderatör ayarlanamadı"

Eski Fenerbahçe Asbaşkanı M. Şekip Mosturoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım’ın bu akşam canlı yayında yer alması planlanan Habertürk Televizyonu yayını, program moderatörünün ani rahatsızlığı ve başka bir moderatör ayarlanamaması sebebiyle yapılamayacaktır" dedi.

Fenerbahçe'nin eski Medya ve İletişim Departmanı Direktörü Necati Mete, Yıldırım'ın açıklamalarını cuma düzenleyeceği basın toplantısında yapacağını duyurdu.  

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