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Abdullah Erdem Cantimur kimdir, aslen nereli? Abdullah Erdem Cantimur kiminle evli, eşi ve çocukları kimdir?

Abdullah Erdem Cantimur kimdir, aslen nereli? Abdullah Erdem Cantimur kiminle evli, eşi ve çocukları kimdir?

Resmi Gazete'de yer alan atama kararı ile birlikte bakan yardımcıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Abdullah Erdem Cantimur, Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcısı oldu. Peki kimdirAbdullah Erdem Cantimur, aslen nereli, kaç yaşında? Abdullah Erdem Cantimur'un eşi kimdir?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 17 bakanlıkta 68 Bakan Yardımcısı atandı. Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e 4 bakan yardımcısı verildi. Bakanlar biri de Abdullah Erdem Cantimur oldu. Bu sıcak gelişmenin ardından Abdullah Erdem Cantimur'un hayatı da merak edildi. Aslen Kütahya Simav doğumlu olan Abdullah Erdem Cantimur 62 yaşında. Serbest Mali Müşavir olarak göreve başladı. Peki Abdullah Erdem Cantimur kiminle evli, eşi kimdir? 

Abdullah Erdem Cantimur kimdir, aslen nereli?

Abdullah Erdem Cantimur 1961'de Kütahya Simav’da doğdu. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Kütahya İdari Bilimler Yüksek Okulu’nda tamamladı.

1980'de Serbest Mali Müşavir olarak çalışmaya başlayan Cantimur, bir dönem Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda dört dönem Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. 

AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olan Cantimur 22. Dönem'de Kütahya Milletvekili seçildi.  AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken, 61 ve 62. hükümetlerde Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev aldı

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