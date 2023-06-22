BIST 5.196
DOLAR 23,55
EURO 25,90
ALTIN 1.461,76
HABER /  GÜNCEL

Dışişleri Bakanlığı'na 4 bakan yardımcısı atandı

Dışişleri Bakanlığı'na 4 bakan yardımcısı atandı

Dışişleri Bakanlığı'nda Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın da atanmasıyla bakan yardımcısı sayısı 3'ten 4'e çıktı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dışişleri Bakan yardımcılıklarına atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu döneminde Bakan Yardımcısı olarak atanan Yasin Ekrem Serim, Burak Akçapar ve Mehmet Kemal Bozay aynı göreve tekrar atandı.

2016'da Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Ahmet Yıldız da tekrar Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Ahmet Yıldız kimdir?

Daha önce Dışişleri Bakanlığındaki merkez görevleri kapsamında Orta Doğu, Irak, istihbarat, konsolosluk ve protokol konularından sorumlu birimlerde çalışan Yıldız, yurt dışında farklı ülkelerde ateşe, başkonsolos, müsteşar ve büyükelçi olarak hizmet vermişti.

Yıldız, 2014'te Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığına, cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı görevine getirilmiş, 2016'da da Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.

AK Parti milletvekilliğine 2018'de seçilen Yıldız, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Grubu Başkanlığının yanı sıra NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Grubu üyesi olarak çalışmalarda bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Abdullah Erdem Cantimur kimdir, aslen nereli? Abdullah Erdem Cantimur kiminle evli, eşi ve çocukları kimdir?
Abdullah Erdem Cantimur kimdir, aslen nereli? Abdullah Erdem Cantimur kiminle evli, eşi ve çocukları kimdir?
Yeni asgari ücretle birlikte yemek ücreti de zamlandı! Yemek bedeli günlük 105 lira oldu
Yeni asgari ücretle birlikte yemek ücreti de zamlandı! Yemek bedeli günlük 105 lira oldu
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Çin'de restoranda gaz patlaması: 31 ölü, 1'i ağır 7 yaralı
Çin'de restoranda gaz patlaması: 31 ölü, 1'i ağır 7 yaralı
Aziz Yıldırım'ın Habertürk'teki canlı yayınına Ali Koç mu müdahale etti? Çarpıcı iddia...
Aziz Yıldırım'ın Habertürk'teki canlı yayınına Ali Koç mu müdahale etti? Çarpıcı iddia...
Bayram öncesi araçla uzun yola çıkacaklar dikkat: Araçların bakımı mutlaka yapılmalı
Bayram öncesi araçla uzun yola çıkacaklar dikkat: Araçların bakımı mutlaka yapılmalı
Mehmet Sağlam kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mehmet Sağlam eşi, kiminle evli?
Mehmet Sağlam kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mehmet Sağlam eşi, kiminle evli?
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak
Adıyaman'da düşen yıldırım buğday tarlasını yaktı!
Adıyaman'da düşen yıldırım buğday tarlasını yaktı!
Bitcoin'de sert yükseliş! Son 2 yılın zirvesinde altcoinlerde son durum
Bitcoin'de sert yükseliş! Son 2 yılın zirvesinde altcoinlerde son durum
Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda hareketlilik başladı
Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda hareketlilik başladı
Peş peşe depremlerle sallandık! Önce Kastamonu sonra Adıyaman'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama var
Peş peşe depremlerle sallandık! Önce Kastamonu sonra Adıyaman'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama var