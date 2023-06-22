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İzmir’in deprem konutları bir bir tamamlanıyor

İzmir’in deprem konutları bir bir tamamlanıyor

İZMİR’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle yaptırdığı konutlar tamamlanıyor.

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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 3 yıl önce meydana gelen ve 117 kişinin yaşamını yitirdiği 6,6 büyüklüğündeki depremin yaraları, sarılmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının TOKİ eliyle yaptırdığı konutlar da tamamlanma noktasına geldi.

Bu çerçevede toplam 5 bin 61 konuttan 4 bin 602’si tamamlanarak teslim edildi, 459 adeti geçici kabul aşamasına geldi. Bayraklı Şehir Hastanesi bölgesine yapılan rezerv alan da 8 etaptan oluştu. 8 etabın 7’si tamamlandı, 459 konutun bulunduğu bir etap ise geçici kabul aşamasında bulunuyor. 3 bin 657 konutun bulunduğu rezerv alanda, toplam 3 bin 198 konutun yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiş oldu. Ev sahipleri, konutlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Evimizde rahat uyuyoruz"

Rezerv alanın 1. etaptaki evlerinde 2022 yılının aralık ayında yerleşen Tuana Çeltik, “Evi çok beğendik. Büyük, geniş bir ev. Ağır hasar alan evimizden daha güzel oldu. Depremde çok korkmuştuk. Evimiz yıkılmak üzereydi. Deprem sırasında ikizimle evde yalnızdık. Şimdiki evimizde rahat uyuyoruz. Devlet evimizi sağlam yaptırdığı için rahat uyuyoruz” diye konuştu. İkizi Toygun Çeltik ise “Bayraklı’daki evimiz ağır hasar aldı. Bir süre Gültepe mevkiinde yaşadık. Aralık ayının sonunda da bu eve taşındık. Evimizden memnunuz. Çevre düzenlemesi de güzel. Belki daha fazla market olursa daha iyi olur. Bu evde içimiz daha rahat. Evin sağlamlığına güveniyoruz” dedi.

"Gözüm arkada kalmıyor"

Kızı ve torunlarının yaşadığı evin ağır hasar aldığını ve yeni evlerinin sağlam olduğunu belirten Zülfiye Atak isimli vatandaş, “Bu bölgede kızım ve torunlarım oturuyor. Ben burada oturmuyorum ama en azından gözüm arkada kalmıyor. Evler çok güzel, memnun kaldık. Torunlarım depremden zor kurtuldu. Bir yıl önce yerleştikleri bina ağır hasar aldı. Şu an gönlüm çok rahat” sözlerine yer verdi.

"Noksan kısımlar bitince yerleşeceğiz"

Rezerv alanın 6. etabındaki evlerini görmeye giden Sebahat Yaşar isimli vatandaş da, “Evimizdeki bazı eksiklikler tamamlanınca eşimle burada yaşayacağız. Evi beğendik, teşekkür ediyoruz. Sözlerinin arkalarında durup evleri teslim ettiler. Noksan kısımlar bitince yerleşeceğiz" ifadelerini kullandı.

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