BIST 5.196
DOLAR 23,55
EURO 25,90
ALTIN 1.461,76
HABER /  EKONOMİ

4,5 milyon mükellef 265,4 milyar liralık kamu borcunu yapılandırdı

4,5 milyon mükellef 265,4 milyar liralık kamu borcunu yapılandırdı

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme kapsamında bugüne kadar 265,4 milyar liralık alacağın yapılandırması gerçekleştirildi.

Abone ol

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından edindiği bilgiye göre, vergi daireleri ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecek borçlar başta olmak üzere çok sayıda kurumun alacağının yapılandırıldığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak için son döneme girildi.

Yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmak için tanınan başvuru süresi 31 Mayıs'ta, ilk taksit ödeme süresi ise 30 Haziran'da sona erecekti. Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu süreler birer ay uzatılmıştı.

Buna göre, başvuru süresi 3 Temmuz'da (30 Haziran'ın Kurban Bayramı tatiline denk gelmesi nedeniyle), ilk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'da dolacak.

Kanun kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine 4 milyon 524 bin 66 mükellef başvurdu ve bu kapsamda 6 milyon 639 bin 482 yapılandırma dosyası oluşturuldu.

Kanun kapsamında bugüne kadar 265 milyar 379 milyon 176 bin liralık alacak yapılandırılırken 20 milyar 725 milyon 946 bin 126 liralık tahsilat gerçekleştirildi.

Süre uzatımı imkanı bulunmuyor

Başkanlık yetkilileri, kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin 3 Temmuz'a kadar başvurması çağrısında bulundu. Kanun gereğince sürenin uzatılması imkanı bulunmuyor.

Öte yandan, kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor.

Kanunda taksitle yapılacak ödemeler için geçmiş kanunlardan farklı düzenleme yapılmış ve taksitlerin aylık dönemler halinde ödenmesi esası getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Kararı ile sadece birinci taksitin ödeme süresi uzatılırken taksitle ödemeyi tercih edenlerin temmuz ayında birinci ve ikinci taksitlerini birlikte ödemesi gerekecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Kral dairesinden cezaevine: 'İstihbaratçıyım' yalanıyla dolandırdı, elmaslarla birlikte yakalandı!
Kral dairesinden cezaevine: 'İstihbaratçıyım' yalanıyla dolandırdı, elmaslarla birlikte yakalandı!
Osman Çelik kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Osman Çelik eşi kimdir?
Osman Çelik kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Osman Çelik eşi kimdir?
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hobileri ve sevdiği alışkanlıklar! İstanbul'da çokça tenha zamanlarda...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hobileri ve sevdiği alışkanlıklar! İstanbul'da çokça tenha zamanlarda...
Kastamonu'da doktorun korkunç ölümü!
Kastamonu'da doktorun korkunç ölümü!
İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İsmail İlhan Hatipoğlu yeni görevi ne oldu?
İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İsmail İlhan Hatipoğlu yeni görevi ne oldu?
İzmir’in deprem konutları bir bir tamamlanıyor
İzmir’in deprem konutları bir bir tamamlanıyor
Aydın'da yolcu treninin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü
Aydın'da yolcu treninin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü
Yüzde 576 yükseldi! Borsa İstanbul, illüzyonist Aref'e tedbir uygulama kararı aldı
Yüzde 576 yükseldi! Borsa İstanbul, illüzyonist Aref'e tedbir uygulama kararı aldı
Heyelan nedeniyle kapanan Erzincan-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı
Heyelan nedeniyle kapanan Erzincan-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı
Dışişleri Bakanlığı'na 4 bakan yardımcısı atandı
Dışişleri Bakanlığı'na 4 bakan yardımcısı atandı
Abdullah Erdem Cantimur kimdir, aslen nereli? Abdullah Erdem Cantimur kiminle evli, eşi ve çocukları kimdir?
Abdullah Erdem Cantimur kimdir, aslen nereli? Abdullah Erdem Cantimur kiminle evli, eşi ve çocukları kimdir?