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Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! İslam Memiş'ten kritik mesaj bunu yapan yatırımcı pişman olur

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Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! İslam Memiş'ten kritik mesaj bunu yapan yatırımcı pişman olur

Altın fiyatlarında düşüş var. Yatırımcı bu düşüşün nedenini merak ederken elindeki altınlar için ise kafa karışıklığı yaşıyor. Altın fiyatlarında yön değişecek mi? Alım-satım için uzmanlar ne diyor?

Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! İslam Memiş'ten kritik mesaj bunu yapan yatırımcı pişman olur

Altın fiyatlarında düşüş var...Altının gram fiyatı, güne önceki kapanışının yüzde 0,8 altında başlamasının ardından 2 bin 420 lira seviyesinde bulunuyor. 

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Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! İslam Memiş'ten kritik mesaj bunu yapan yatırımcı pişman olur

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 10 liradan satılıyor.

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Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! İslam Memiş'ten kritik mesaj bunu yapan yatırımcı pişman olur

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,7 azalışla 2 bin 320 dolardan işlem görüyor.

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Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! İslam Memiş'ten kritik mesaj bunu yapan yatırımcı pişman olur

Analisteler yarın açıklanacak Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini aktardı.

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