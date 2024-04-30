Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! İslam Memiş'ten kritik mesaj bunu yapan yatırımcı pişman olur
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Altın fiyatlarında düşüş var. Yatırımcı bu düşüşün nedenini merak ederken elindeki altınlar için ise kafa karışıklığı yaşıyor. Altın fiyatlarında yön değişecek mi? Alım-satım için uzmanlar ne diyor?
Altın fiyatlarında düşüş var...Altının gram fiyatı, güne önceki kapanışının yüzde 0,8 altında başlamasının ardından 2 bin 420 lira seviyesinde bulunuyor.
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Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 10 liradan satılıyor.
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Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,7 azalışla 2 bin 320 dolardan işlem görüyor.
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Analisteler yarın açıklanacak Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini aktardı.
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