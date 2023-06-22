Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hobileri ve sevdiği alışkanlıklar! İstanbul'da çokça tenha zamanlarda...

Yazar Talat Atilla, seçimlerden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hobilerini ve günlük yaşantısına dair bilinmeyenleri yazdı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, girdiği her seçimi kazanarak siyasette alternatifsiz olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Herkesin gözlerini çevirdiği Erdoğan'ın kişisel yaşamı hobileri yeniden merak konusu oldu. Türkime yazarı Talat Atilla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da vakit buldukça yaptığı, kamuoyunun bilmediği hobileri ve sevdiği alışkanlıklarını paylaştı:

* Kendi özel ya da çalışma arkadaşlarının (Genellikle koruma başkanının) cep telefonlarından direkt eski dostlarını arayarak, onları şaşırtmayı seviyor.

Habersiz ev baskını yapar, küsleri barıştırır, gece 03.00'da arar!

* Özellikle İstanbul'dayken akraba ve eski dostlarını habersiz baskınlarla evlerinde ziyaret ediyor.

* Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde evcil hayvan beslemekten hoşlanıyor.

* Kendisi de bazen kısa aralıklarla küsse de, Erdoğan'ın bilinmeyen bir başka özelliği küsen insanlara çok kızması. Bakanlar, Milletvekilleri, hatta iş adamlarının birbirleriyle küs olduklarını duyunca öfkelenir, onları makamına çağırarak "Müslümanın müslümana küslüğü 3 gün olur." diyerek barıştırmayı sever.

* Gece yarısı bakan ve bürokratları arayarak "Ne o ya, erkenden uyuyor musunuz? " diye şaka yollu kontrol etmesini de bir kenara not edeyim.

*Ankara'da bir kaç kez, İstanbul'da çokça tenha zamanlarda sreni kapalı koruma araçları ile İstanbul'u gezdiği söylenir.

Anne ve babasının kabrini geç saatlerde de ziyaret eder

* Fırsat bulduğunda telefonundan dahi internette sörf yaptığı, twitter'a göz attığı, sayısı 12- 13 civarında haber sitesini takip ettiğini de söyleyebilirim.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 yılında vefat eden annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabirlerini gündüzün dışında bazen geç saatlerde de ziyaret ederek dua okuduğu ifade edilir.

(* Tayyip Erdoğan, 1988’de vefat eden babası Ahmet Erdoğan'ın, Kulaksız Mezarlığı’ndaki naaşını annesi Tenzile Erdoğan’ın Karacaahmet'teki kabrinin yanına taşıtmıştı.)