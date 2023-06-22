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Kızartırken neye uğradığını şaşırdı! Marketten aldığı sucuğun içinden kurtçuk fışkırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kızartırken neye uğradığını şaşırdı! Marketten aldığı sucuğun içinden kurtçuk fışkırdı

ELAZIĞ'da bir vatandaş, marketten alıp eve getirdiği sucukları tavada kızartmaya başlayınca, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Sucuğun içinden kurtçukların çıktığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.

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İddiaya göre, merkez Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir marketten sucuk alan vatandaş, eve gelip sucukları tavaya yerleştirerek pişirmeye başladı. Sucukların üzerinde beyaz lekeler gören vatandaş, ürüne yakından baktığında neye uğradığını şaşırdı.

Sucukların üzerinde kurtçukların olduğunu gören vatandaş, o anları cep telefonu ile kaydetti.

Vatandaş, yetkililerin denetimleri arttırması gerektiğini belirtti.

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