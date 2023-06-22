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Polisin abi-kardeş ile imtihanı! Cezadan değil babalarından korktular, böyle pazarlık yaptılar!

BURSA'da drift yapmaktan ehliyetine el konulan ancak araç kullanırken polis ekiplerine yakalanan sürücü ve ağabeyi pazarlık yaptı. Abi kardeş, “Bu seferlik işlem görmezsek olur mu? Ceza yazın ama aracı bağlamayın” diye dil döktü.

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Bursa'da uygulama noktası kuran trafik ekipleri kuralsız sürücülerin kabusu oldu. Kontrol noktasına takılan ve drift yaptığı için 2 ay ehliyetine el konulan sürücü polis ekiplerine yakalanınca, “Bu seferlik görmeyin, babam da görmesin” dedi. Polisle pazarlık yapmaya çalışan sürücü ve abisi ne yapsa da cezadan kaçamadı.

Merkez, Osmangazi ilçesinde uygulama noktası kuran trafik polisleri kuralsız sürücülerin kabusu oldu. Denetim noktasını görünce bir alışveriş merkezinin otoparkına girmeye çalışan sürücü otoparkın kapalı olduğu görünce yol kenarında durmak zorunda kaldı. Polis ekiplerinin yanına gelmesiyle araçtan indirilen sürücü alkolmetreye üfledi. Alkolsüz sürücünün ehliyeti sorgulanınca 1,5 ay önce driften ehliyetinin alındığı öğrenildi.

Cezadan değil babasından habersiz trafiğe çıktığı için korkan abi-kardeş aracın bağlanmaması için polis ekipleriyle dakikalarca pazarlık yapmaya çalıştı. Kendisine ceza yazılan sürücü ve abisi “Bu seferlik görmeyin, ceza yazın ama aracı bağlamayın” dedi. O anlar kameralara yansıdı.

Kural tanımayan sürücüye 8 bin lira para cezası uygulanırken, otomobil de araç sahibine teslim edildi.

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