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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönüştüremediği tek alan! Hacı Yakışıklı yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönüştüremediği tek alan! Hacı Yakışıklı yazdı

Yazar Hacı Yakışıklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarı döneminde ezilmiş halkı ayağa kaldırdığını belirterek "Ama yerli ve millî bir muhalefet oluşamadı, oluşturulamadı. Bence Türkiye'nin ekonomik ihtiyaçlarının yanında muhalefet ihtiyacı da var. Artık bu muhalefet ihtiyacı da giderilmek zorunda!" diye yazdı.

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tv100 yazarı Hacı Yakışıklı, seçimleri muhalefet partilerini gayri milli politikalar izlemekle eleştirdi. 

Bugünkü yazısında muhalefeti değerlendiren yakışıklı, sınır ötesi operasyonları bitirme sözü vermekle suçladığı muhalafete tepki gösterdi.

Yakışıklı, "Bazıları vahameti göremiyor, zira Türkiye büyük tehlike cenderesinden geçti. Az kalsın sınır ötesi operasyonlar toptan iptal ediliyordu." ifadelerine yer verdi.

"Arpa boyu yol alamayız"

"Sırf bu sebeple bile Türkiye’de artık muhalefetin de dönüşmesi gerekiyor" diyen Yakışıklı, yazısını böyle tamamladı:

"Savunma sanayiinde ülkemize çağ atlatan Recep Tayyip Erdoğan’ın dönüştüremediği tek alan muhalefet partileri oldu. Yanlış anlamayın; “dönüşmek" derken birbirine benzemeyi kastetmiyorum.

Terörle mücadele, dış politika, insanî hak ve özgürlükler noktasında artık derin ayrılıklar olmamasını kastediyorum. Başkan Erdoğan ötelenmiş ve ezilmiş bir halkı ayağa kaldırdı.

“Yok sayılanlar” örselenen varlıklarının bilinciyle yeniden uyandı. “Kızıl Elma” idealinde sağcı solcu demeden millet birleşti. Ama yerli ve millî bir muhalefet oluşamadı, oluşturulamadı.

Bence Türkiye'nin ekonomik ihtiyaçlarının yanında muhalefet ihtiyacı da var. Artık bu muhalefet ihtiyacı da giderilmek zorunda! Bu iş Kemal Bey ve Ekrem Bey sergüzeştine kalırsa arpa boyu yol alamayız.

Kemal Bey; "Gerekirse 16'lı masa kuracağım" diyerek CHP'nin başında sonuna dek duracağının altını kalın harflerle çizmiş oldu.

6'lı masayla CHP'ye epey zarar verdi. 16’lı masayla CHP'yi imha eder artık! Kemal Bey çok başarılı ve istikrarlı ilerliyor. Maşaallah diyelim…"

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