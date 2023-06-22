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Türkiye bayram tatilini yoğun sıcaklıkta geçirecek!

Türkiye bayram tatilini yoğun sıcaklıkta geçirecek!

İklim değişikliği ve enerji politikaları üzerinde çalışmalar yapan Doç. Dr. Emrah Akyüz, Türkiye’yi Kurban Bayramı tatilinde 30 ile 40 derece arasında bunaltıcı sıcaklığın beklediğini belirtti.

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Bingöl Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bölümünde iklim değişikliği ve enerji politikaları üzerine çalışmalar yapan Doç. Dr. Emrah Akyüz, Kurban Bayramı'nda Karadeniz’de kısmi yağışların beklendiğini ancak diğer bölgelerde sıcaklığın keskin bir şekilde artacağını dile getirdi.

Akyüz, özellikle Akdeniz, Ege, Doğu Anadolu ile Güneydoğu’da sıcaklıkların 30 ile 40 derece arasında seyredeceğini belirterek şunları ifade etti:
"Türkiye'de özellikle bayram günlerinde sıcaklığın daha da artacağı tahmin edilmektedir. Akdeniz ve Ege bölgelerinde bu sıcaklığı daha belirgin bir şekilde hissedeceğiz. Eğer bayram döneminde Akdeniz Bölgesi'ne ya da Ege Bölgesi'ne gidecek olan vatandaşlarımız varsa yaz turizmi açısından güzel bir dönemin kendilerini beklediğini söylemek mümkündür. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine baktığımızda yine benzer bir tablo ile karşı karşıya kaldığını söylemek mümkündür. Bu dönemde her iki coğrafyada da sıcaklıkların keskin bir şekilde artacağı tahmin edilmektedir. Ortalama olarak Türkiye geneline baktığımızda sıcaklığın 30 ile 40 derece arasında değişeceği yani bunaltıcı sıcaklıkların Türkiye'yi bayramda beklediğini söyleyebiliriz. Bu açıdan baktığımızda tüm yurttaşlarımızın bayramda sıcak havalara uygun bir şekilde giyinmeleri ve önlemler almaları gerekmektedir."

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