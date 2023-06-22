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Zekeriya Kaya kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Zekeriya Kaya evli mi?

Zekeriya Kaya kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Zekeriya Kaya evli mi?

Resmi Gazete'de yer alan atama kararı ile birlikte bakan yardımcıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Zekeriya Kaya Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcısı oldu. Peki kimdir Zekeriya Kaya, aslen nereli, kaç yaşında? Zekeriya Kaya'nın eşi kimdir?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 17 bakanlıkta 68 Bakan Yardımcısı atandı. Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e 4 bakan yardımcısı verildi. Bakanlar biri de Zekeriya Kaya oldu. Bu sıcak gelişmenin ardından Zekeriya Kaya'nın hayatı da merak edildi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünü mezunu olan Zekeriya Kaya, Hesap Uzmanlığı görevlerinde bulundu. Peki kimdir Zekeriya Kaya, aslen nereli, kaç yaş yaşında? Zekeriya Kaya kiminle evli? 

Zekeriya Kaya kimdir, aslen nereli?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı'na atanan Zekeriya Kaya Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünü bitirdi.

Maliye Bakanlığı’nda Muhasebe Denetmenliği, Vergi Denetmenliği ve Hesap Uzmanlığı görevlerinde bulundu.

Ardından Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanlığı yaptı.

Hala Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'nı yürütmekte olan Zekeriya Kaya, 1 Mayıs 2017'den beri Merkez Bankası Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor

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