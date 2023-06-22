Migros, Brandverse Awards'te 11 ödülün sahibi oldu

Migros, Marketing Türkiye & BoomSonar iş birliğiyle hayata geçirilen Brandverse Awards'da 11 ödül almaya hak kazandı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre Migros, Sanal Market ve Migros Hemen'in "Karşı Karşıya Karşılaştır" projesiyle "Film" ana bölümünde "E-ticaret" kategorisinde "Altın" ödülü aldı.

Migros, ödül programı kapsamında tüm sektörlerden markaların, yıl boyunca sosyal medya performanslarının tamamen tarafsız ve veriye dayalı olarak hazırlandığı SocialBrands sosyal medya marka endeksi sonuçlarına göre verilen SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri'nden de "Zincir Marketler" kategorisinde ve "Migros Hemen Sepet Tutarı" adlı projesiyle "Strateji" ana bölümünde "Harekete Geçiren Kampanyalar" kategorisinde "Bronz" ödülün sahibi oldu.

Yanı sıra Migros 3 gümüş ödülü de evine götürdü. Şirket, "Migros Hemen Sepet Tutarı" projesiyle "Film" ana bölümünde "Seri Filmler ve Kısa Format" kategorisinde iki "Gümüş" ödül, "Migros Sanal Market 25 Yaşında!" adlı projesiyle "Film" ana bölümünde "Kurumsal İmaj" kategorisinde "Gümüş" ödül aldı.

Migros, "Kalan Tazeler Küçük Dostlarımıza-HAYTAP İş birliği" adlı projesiyle "Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik" ana bölümünde "Hayvan Hakları Projeleri" kategorisinde, "Migros Aile Kulübü" ile "Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik" ana bölümünde "Nitelikli Eğitim" kategorisinde, "Migros Sanal Market 25 Yaşında!" adlı projesiyle "Film" ana bölümünde "Kısa Format" kategorisinde, "Migros Balık Lansmanı İletişimi" projesiyle "Film" ana bölümünde "Organize Perakende" kategorisinde, "Migros Blockchain Meyve-Sebze Takip Programı" adlı projesiyle "Craft" ana bölümünde "Afiş/İlan Tasarımı" kategorisinde "Bronz" ödüle sahip oldu.