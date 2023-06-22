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CHP'nin seçim öncesi 'Kesin kazandık' demesinin sırrı! Doğruysa çok konuşulur

CHP'nin seçim öncesi 'Kesin kazandık' demesinin sırrı! Doğruysa çok konuşulur

Büyükşehirlerde yapılan anketlere güvenen CHP'nin, Anadolu’nun ilçe ve kasabalarını anketlere dahil etmediği iddia edildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası yaptığı "Bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu biz de kazanacağımıza inanıyorduk." açıklamasının arka planına ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Seçimi büyükşehirlerle kazanma planları yapan CHP’nin köyleri anketlerde de yok saydığı iddia edildi. Büyükşehirlerde yapılan anketlere güvenen CHP, sandık sonuçları ile şok yaşadı.

Yeni Şafak gazetesinde Mehmet Güney imzalı habere göre CHP’de üst düzey bir isim, seçim sürecinde anketlerin hep büyükşehirlerde yaptıklarına dikkat çekerek Anadolu’nun ilçe ve kasabalarının anketlere dahil edilmemesinin eleştiri konusu yapıldığını vurguladı.

CHP'li kaynak: Anketçiler de kırsala inmedi

CHP’li kaynak, “Anketler bizim kazanacağımızı söylüyordu. Çok inanıyorduk. Bu seçimde kazanamayacağımız düşüncesi hiçbir zaman olmadı. Anketçiler de kırsala inmedi. Büyükşehirler baz alınarak Türkiye geneline yansıdı. Anadolu’nun ilçeleri, kasabaları dikkat alınmadı. Bizi yanıltan kısım da bu oldu” değerlendirmesinde bulundu.

CHP’li aynı kaynak sadece anketlerin değil sosyal medyanın da CHP’yi yanılttığını söyledi.

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