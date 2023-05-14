Seçimi en yakın bilen iki anket çıktı 'itibarımız satılık değil' iddiasıyla anket paylaşan ORC çuvalladı

Hakan Bayrakçı 12'den vurdu

Bu şirketler arasında en iddialı çıkışı SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı yapmıştı. CNN Türk ekranlarında kendi adını ortaya koyan Bayrakçı, meydan okuyarak “14 Mayıs akşamı benden hesap sorun” dedi. Buna göre Erdoğan, yüzde 48.8 Kılıçdaroğlu yüzde 44.1 çıktı.

Aynı şekilde Hilmi Daşdemir'in sahibi olduğu Optimar da sonuca yakın anket firmalarından birisi oldu. Optimar anketine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50.4, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.7, Sinan Oğan yüzde 3.4 ve Muharrem İnce yüzde 1.5 oy alıyordu.