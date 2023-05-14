Seçimi en yakın bilen iki anket çıktı 'itibarımız satılık değil' iddiasıyla anket paylaşan ORC çuvalladı
14 Mayıs seçimlerinin en çok merak edilenlerinden birisi de anket firmaları oldu. Çok sayıda anket şirketi araştırma sonuçlarıyla kendilerini zor durumda bıraktılar. Hakan Bayrakçı'nın SONAR ve Hilmi Daşdemir'in Optimar'ı seçimi en yakın bilen anket oldular.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde saat 23.36 itibarıyla açılan sandık oranı yüzde 90.6'ya ulaştı. Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.9 olurken Kılıçdaroğlu yüzde 44.4'de kaldı. Sinan Oğan ise yüzde 5.3 oy aldı. İki aya yakın süren seçim kampanyasının en çok konuşuşanlarından birisi de anket firmalarının açıkladıkları sonuçlar oldu.
Anketlerin ezici çoğunluğu Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu bir kısmının da ilk turda ipi göğüsleyeceğini duyurdular. Sonuçları seçime günler sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Buna karşıın Genar, Optimar ve Sonar ise Erdoğan'ın önde olduğunu gösteren sonuçları yayınladı. Optimar ve Sonar'ın oy oranları seçim sonuçlarına en yakın çıktı.
Hakan Bayrakçı 12'den vurdu
Bu şirketler arasında en iddialı çıkışı SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı yapmıştı. CNN Türk ekranlarında kendi adını ortaya koyan Bayrakçı, meydan okuyarak “14 Mayıs akşamı benden hesap sorun” dedi. Buna göre Erdoğan, yüzde 48.8 Kılıçdaroğlu yüzde 44.1 çıktı.
Aynı şekilde Hilmi Daşdemir'in sahibi olduğu Optimar da sonuca yakın anket firmalarından birisi oldu. Optimar anketine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50.4, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.7, Sinan Oğan yüzde 3.4 ve Muharrem İnce yüzde 1.5 oy alıyordu.
ORC Genel Müdürü Mehmet Pösteki, seçime iki gün kala paylaştığı son anketi "İtibarımız satılık değildir. Sonuçlar şimdiden hayırlı olsun" iddiasıyla paylaşmıştı. ORC anketine göre cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51.7, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 44.2, Sinan Oğan yüzde 2.8, Muharrem İnce ise yüzde 1.3 oy aldı.