Dokuz Eylül Üniversitesi'nin gıda laboratuvarı sektöre ışık tutuyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından Efes Meslek Yüksekokulunda düzenlenen Gıda Laboratuvarı Değerlendirme Toplantısında, gıda sektöründeki son gelişmeler ve yüksekokulun Gıda İşleme Bölümü bünyesindeki Efes Gıda Laboratuvarının çalışmaları masaya yatırıldı.

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Türkiye’nin saygın bilim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), toplum sağlığının korunmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu alanda yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyen DEÜ tarafından Efes Meslek Yüksekokulunda düzenlenen Gıda Laboratuvarı Değerlendirme Toplantısında, gıda sektöründeki son gelişmeler masaya yatırıldı.

Yüksekokulun Gıda İşleme Bölümü bünyesindeki Efes Gıda Laboratuvarının çalışmalarının da ele alındığı toplantıya; DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Murat Tanarslan, Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, DEÜ Efes Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Zeynel Bakıcı, Selçuk İlçe Tarım Müdürü Mustafa Acargil, Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Bayraklı, Efes Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü’nden Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tolga Akcan, Öğr. Gör. Dr. Şelale Öncü Glaue ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda DEÜ Efes Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Zeynel Bakıcı, Efes Gıda Laboratuvarının güncel çalışmaları ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyonu sürecindeki gelişmelere yönelik sunum gerçekleştirdi. Sunumunda Efes Gıda Laboratuvarının faaliyet alanları hakkında bilgi aktaran Dr. Bakıcı, laboratuvarın çalışmaları sonucunda aktif gıda sektörünün elde ettiği kazanımlara ışık tuttu. Dr. Bakıcı, “Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra kamu ve özel sektörün gıda alanındaki ihtiyaçlarına cevap veren laboratuvarımız, kentimizin en geniş laboratuvarı olma özelliğini taşıyor. Üniversite-sanayi hamlemizin de güzel bir örneği olan laboratuvarımız, gıda güvenliğinin sağlanması noktasındaki katkıları ile de öne çıkıyor” dedi.

Sektör temsilcileriyle belli periyotlarla bir araya geldiklerini ve Efes Gıda Laboratuvarının araştırma ve analiz raporlarını temsilcilerle paylaştıklarını ifade eden Dr. Bakıcı, “Mikrobiyoloji ve teknoloji olmak üzere iki kısımdan oluşan Efes Gıda Laboratuvarı, aynı zamanda üniversitemiz bünyesinde açılan ilk gıda işleme ve analiz bölümü olma özelliğini taşıyor. Gıda işletmelerinin üretim, araştırma ve geliştirme ihtiyaçlarını karşılayan laboratuvarımız, ulusal araştırmalarının yanı sıra uluslararası incelemelere de ev sahipliği yapıyor. Bu yönüyle global bir marka haline dönüşen laboratuvarımız, detaylı analizleriyle gıda ihracatçılarına destek oluyor” açıklamalarında bulundu.

Toplantıda konuşan Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci ise altyapısı ile dünya çapında önemli araştırmalara ev sahipliği yapan Efes Gıda Laboratuvarının bölge için önemine dikkat çekti.

İnci, “Böylesine nitelikli bir projeyi ilçemize ve genel çerçevede ülkemize kazandıran değerli Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar başta olmak üzere emeği geçen tüm hocalarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Laboratuvar ve meslek yüksekokulumuzun çalışmalarını yakından takip ediyor, DEÜ ile iş birliklerimizin sürmesinden memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu.