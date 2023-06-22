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Eskişehir’de facianın eşiğinden dönüldü

Eskişehir’de facianın eşiğinden dönüldü

ESKİŞEHİR’de bir akaryakıt istasyonu önündeki motosiklette çıkan yangın, büyük paniğe sebep oldu.

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Olay, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akaryakıt istasyonunun hemen çıkışında bir motosiklet aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevrede paniğe neden oldu.

Trafik polisleri tarafından yol tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı, akaryakıt istasyonundaki yangın alarmı çalıştırıldı. Akaryakıt istasyonunda çalışanların yangın söndürme tüpleriyle hızlı müdahale etmesinin ardından yangın söndürüldü.

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