9 günlük tatil uçak bileti satışlarını yüzde 320 artırdı!

Enuygun, Kurban Bayramı'nı kapsayan 9 günlük tatil için seyahat planlarında büyük bir hareketlilik yaşandığını, uçak bileti satışlarının yüzde 320 arttığını açıkladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte 23 Haziran-3 Temmuz döneminde uçak biletlerinde ve otel rezervasyonlarında artışlar yaşanıyor.

Bu dönemde yurt içi uçak bileti satışlarında önceki aya göre yüzde 320, yurt dışı satışlarında ise yüzde 174 artış gerçekleşti. Otel rezervasyonlarındaki yükseliş şu anda yüzde 70'e ulaşırken, bu oranın artması bekleniyor.

Enuygun verileri araç kiralamada da satışların arttığını gösterdi. Bu dönemde Enuygun'dan ilk kez araç kiralayanların oranı yüzde 81 olurken, kiralamaların yüzde 80'i havaalanından ve ortalama 6 gün olarak yapıldı.

Otobüs yolculuklarının bayram tatilinde en çok İstanbul-Esenler çıkışlı olacağı görüldü. Ankara-Antalya ve İzmir-Ankara'nın bu bayramda otobüsle seyahatte öne çıktığı görüldü. En çok otobüs bileti alınan ilk 5 destinasyon ise Esenler, Ankara, İzmir, Alibeyköy ve Antalya olarak sıralandı.

"Yurt dışında vizesiz ülkeler tercih edildi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan, seyahat başlangıcı olarak 23-24 Haziran'ın öne çıktığını belirterek, "Yani Kurban Bayramı tatili özelinde seyahat edecek büyük bir kitlenin bir an önce tatile çıkmak istediğini söyleyebiliriz. Dönüşler de 1-2 Temmuz'da yoğunlaşıyor. Verilere bakarak, tatile çıkacak kişilerin uzun bir tatil planladığını söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Orkun Özkan, en çok uçak bileti satışı olan şehrin Antalya olduğunu, onu sırasıyla Trabzon, Diyarbakır, Van ve Bodrum'un takip ettiğini bildirdi.

Yurt dışı satışlarında zirvede Belgrad'ın bulunduğunu kaydeden Özkan, onu Bakü, Saraybosna, Amsterdam ve Düsseldorf'un izlediğini, ilk 3 sırada vizesiz gidilebilen şehirlerin yer aldığını anlattı.

"Otel rezervasyonlarında artış devam edecek"

Enuygun Otel İş Geliştirme Müdürü Ferhat Uyanık da Kurban Bayramı öncesi otel rezervasyonlarındaki artış eğiliminin devam ettiğini bildirdi.

Kurban Bayramı'na kadar otel rezervasyonlarındaki artışın devam etmesinin beklendiğini kaydeden Uyanık, şu bilgileri verdi:

"Kurban Bayramı için yapılan rezervasyonlarda ortalama konaklama süresi bir önceki döneme göre yüzde 40 arttı. Bayram döneminde resmi kurumlarda çalışanlar ve izin alanlar için 9 günlük bir tatil fırsatı olacak. Bu nedenle konaklama süresinin artması şaşırtıcı değil. Hem 9 günlük tatil fırsatını değerlendirmek hem de yazın gelişiyle birlikte deniz sezonunu açmak isteyenler bayram döneminde uzun bir tatil yapmayı tercih etmiş gibi görünüyor."

Uyanık, en çok otel satışı yapılan destinasyonların Antalya, Bodrum ve İzmir olduğunu belirterek, bayramı memleketinde geçirmek isteyen kişilerin genellikle kendilerinin ya da tanıdıklarının evlerinde kaldığını, bu nedenle yaz mevsimindeki tatillerde yaptırılan otel rezervasyonlarında tatil beldelerinin öne çıktığını anlattı.