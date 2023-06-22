KKTC yaz döneminin etkisiyle 2 milyonun üzerinde turisti ağırlamayı hedefliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turist sayısındaki beklentilerinin, geçmiş yılların üzerinde olduğunu belirterek, bu yıl hedefleri olan 2 milyondan fazla turist için çalıştıklarını söyledi.

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Fikri Ataoğlu, KKTC turizminde yaz döneminin başlamasıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ülke genelinde turistlerin ziyaret edeceği yerleri çeşitlendirmek için birçok kentte çalışmalar yürüttüklerini anlatan Ataoğlu, Türkiye ile Rusya, İngiltere, Almanya'da reklam çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi.

Ataoğlu, acentelerin KKTC'ye turist getirebilmek üzere faaliyetlerde bulunduğunu aktararak, bu çalışmaların ülkeye gelecek turist sayısına olumlu katkı yapmasını beklediklerine işaret etti.

Turizmin, KKTC ekonomisinde önemli yeri olduğuna dikkati çeken Ataoğlu, Kovid-19 salgını sürecinde tüm dünyada olduğu gibi KKTC'yi ziyaret eden turist sayısında da düşüş yaşandığını anımsattı.

Ataoğlu, şöyle devam etti:

"Turist sayısındaki beklentimiz, geçmiş yılların üzerindedir. Bu yıl için 2 milyonun üzerinde bir hedef koyduk ve bu hedef için çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımız, koyduğumuz hedefi gerçekleştirmek üzeredir. Artık yaz dönemine giriyoruz, bu dönemde turistlerin KKTC’ye ciddi talepleri bulunuyor. Otellerimizin doluluk oranları umut veriyor."

Artan turiste karşın yatak ve tesis sayısının sınırlı olduğunu vurgulayan Ataoğlu, mevcut yatak sayısını artırmak üzere ülkenin turizm bölgelerinde yeni otel yapımı için ilgili bakanlıklarla yazışmaların yapıldığını ve Bakanlığın da bu konuda ciddi çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

"Yeni havalimanı turist sayısının artmasını sağlayacak"

Ercan Havalimanı yeni terminal binasının ve pistinin, hizmete girdiğinde turizme büyük katkı sağlayacağını belirten Ataoğlu, "Yeni havalimanı turist sayısının artmasını sağlayacak. Sefer sayılarının artması ve yeni havayolu firmalarının Ercan'a gelecek olmasıyla turizm daha da canlanacak." ifadesini kullandı.

Ataoğlu, Türkiye'den gelen turistlere ayrı önem verdiklerinin altını çizerek, "Türkiye'den kardeşlerimizi KKTC'ye bekliyoruz." dedi.