Kasım'ın ölümü ciğerimizi yaktı! Hadi Özışık'ın yeğeni hayatını kaybetti

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık’ın yeğeni ve eski çalışma arkadaşımız Kasım Yeşilbaş 23 yaşında hayatını kaybetti.

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İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık’ın 23 yaşındaki yeğeni ve öncelerde çalışma arkadaşımız olan Kasım Yeşilbaş’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Yeşilbaş bir dönem İnternethaber Yayın Grubunda kameraman olarak çalıştı. Daha sonra Tv100’de yeni görevine başladı.

Çocukluğunu babasını kaybederek hep eksik yaşadı. Annesinin desteğiyle okuyarak meslek sahibi olup, hem annesine baktı hem de evini geçindirdi. Kısacası evinin babası oldu.

Kasım Yeşilbaş bir ay önce görevinin başındayken kalp krizi geçirdi. Koşuyolu kalp ve damar hastanesine kaldırılan Kasım burada hemen operasyona alındı. Kalbi durmuştu. Doktorların çabasıyla yeniden hayata döndü. Ancak aksi giden bir şeyler vardı.

Kalbi çalışmasına rağmen kendisine gelemiyordu. Sonradan anlaşıldı ki beyninde kan pıhtısı oluşmuştu. 20 Haziran doktorların tüm mücadelesine rağmen ne yazık ki Kasım’ın beyin ölümü gerçekleşti.

22 Haziran sabahı doktorların vermiş olduğu bilgiyle Kasım hayattan koptu. Acımız büyük. Başımız sağ olsun. Seni çok sevdik Kasım ve hiç unutmayacağız...