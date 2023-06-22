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Leman Yenigün kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Leman Yenigün evli mi, eşi kimdir?

Leman Yenigün kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Leman Yenigün evli mi, eşi kimdir?

Resmi Gazete'de yer alan atama kararı ile birlikte bakan yardımcıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Leman Yenigün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Peki kimdir Leman Yenigün, aslen nereli, kaç yaşında? Leman Yenigün'ün eşi kimdir?

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 17 bakanlıkta 68 Bakan Yardımcısı'nın ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Leman Yenigün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Bu gelişmenin ardından Leman Yenigün'ün hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Leman Yenigün, aslen nereli, yaşı kaç? Leman Yenigün kiminle evli?

Leman Yenigün kimdir?

1965 yılında Eskişehir'de doğdu. Üsküdar Fazilet Kolejinde ortaokulu bitirdikten sonra Üsküdar Kız Lisesi'nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi; Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı'nda yaptı. Amerika'da West Lafayette Harrison College Business School ‘da “işletme Yönetimi” dersleri aldı. İstanbul Üniversitesi İkinci Lisans Sosyoloji Bölümü'nden 2022 yılında mezun oldu.

1992 yılında Milli Gençlik Vakfı Ankara Hanımlar Komisyonu'nda Eğitim Başkanlığı,

1993 yılında Refah Partisi Ankara ili Hanımlar Komisyonu Başkanlığı,

1993-1996 tarihleri arasında Refah Partisi Genel Merkez Hanımlar Komisyonu Başkanlığı,

1998 yılında Fazilet Partisi İstanbul İl Hanımlar Komisyonu Kurucu Başkanlığı yaptı.

2012 -2015 tarihleri arasında Ak Parti İstanbul İl Yönetiminde görev aldı, 2013-2015 tarihleri arasında Ak Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak Sosyal Politikalar Başkanlığı görevini yürüttü. 2015 yılında 1. Bölge SKM Başkan Yardımcılığı, 2017-2019 tarihleri arasında Ak Parti Genel Merkez İnsan Hakları Birim Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

2011-2015 yılları arasında Uluslararası Hakların Korunması ve Eğitim Derneği (HAKEDER) in kuruculuğunu ve Başkan Yardımcılığını üstlendi. 2016 yılından beri HAKEDER Derneği'nin Başkanlık görevini yürütmektedir. Bu kapsamda özellikle çocuk hakları konusunda; çevre, dijital medya, savaş ve mültecilik konularında çeşitli projeler yürüttü.

Değişen dünyada aile, semavi dinlerde ailenin önemi ve kadın hakları konularında çalışmalar yaptı.

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