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Temizlikçi olarak geldiği evi soydu: 350 bin TL değerinde eşya çaldı!

Temizlikçi olarak geldiği evi soydu: 350 bin TL değerinde eşya çaldı!

İstanbul Güngören’de firma aracılığıyla bir eve temizlik yapmak için giden kadın, 350 bin TL değerinde para ve çeşitli değerli eşya çaldı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Güngören Güneştepe Mahallesi’nde yaşandı. Zekiye E., evini temizletmek için internetten bir firmayla anlaştı. Bunun üzerine Türkmenistan uyruklu Maysa K., Zekiya E.'nin evine geldi. Alışveriş yapmak için evden ayrılan Zekiye E., döndüğünde birçok değerli eşyanın kayıp olduğunu kadının da kaçtığını fark etti. Odaları kontrol eden Zekiye E, içinde 173 gram altın, 835 dolar, 200 euro ve 4 çeyrek altın bulunan bir adet bozuk para cüzdanı ile altın torbasının yerinde olmadığını anladı.

Toplamda 350 bin TL değerinde değerli eşyası çalınan talihsiz kadın, hemen polis ekiplerine haber verdi. Konu ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri hırsızlık yaptığı belirlenen Maysa K., ve olaya dahil olan eşi Dovletgeldi R.’yi ikametlerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. İki şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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