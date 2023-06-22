Münir Karaloğlu kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu eşi kimdir?

Resmi Gazete'de yer alan atama kararı ile birlikte bakan yardımcıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Bülent Turan İçişleri Bakan Yardımcısı oldu. Peki kimdir Münir Karaloğlu , aslen nereli, kaç yaşında? Münir Karaloğlu 'ın eşi Sevim Karaloğlu kimdir?

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 17 bakanlıkta 68 Bakan Yardımcısı'nın ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Münir Karaloğlu İçişleri Bakan Yardımcısı oldu. Bu gelişmenin ardından Münir Karaloğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Münir Karaloğlu , aslen nereli, yaşı kaç? Münir Karaloğlu kiminle evli?

Münir Karaloğlu kimdir, aslen nereli?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla İçişleri Bakan Yardımcılığı'na atanan eski Diyarbakır Valisi ve kayyımı Münir Karaloğlu, 1964 yılında Rize Çayeli Kaptanpaşa´da doğdu.

1989’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

1990’da kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Adaylığı sırasında 8 ay İngiltere’de kamu yönetimi alanında çalışmalar yaptı.

1994 yılında Kırıkkale-Karakeçeli Kaymakamı olarak görev yaptı.

Sırasıyla Harran Kaymakamı, Çekerek Kaymakamı, Reşadiye Kaymakamı, Kırklareli Vali Yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri (Başbakan Danışmanı) görevinde bulundu.

2004–2009 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

Aynı dönemde Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası’nın (YERELSEN) kurulmasına öncülük etti. Mayıs 2009’a kadar sendikanın genel başkanlık görevini sürdürdü.

2009 – 2013 yılları arasında Van Valiliği, 2013- 2016 yılları arasında Bursa Valiliği, 2016-2020 yılları arasında Antalya Valiliği yaptı.

2020'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır Valiliği'ne atanan Karaloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımı olarak da görev aldı.

Karaloğlu kişisel web sitesinde kendini şöyle anlatıyor: "Kırgızistan Cumhuriyeti’nin köklü üniversitelerinden Mahmud Kaşgari Barskani Doğu Üniversitesinden "Fahri Doktora" unvanı bulunan Karaloğlu, yüksek çalışma temposu, zekası ve esprili kişiliğiyle nevi şahsına münhasır bir devlet adamı olarak tanınmaktadır.