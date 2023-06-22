Fatma Varank kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Fatma Varank kiminle evli, eşi kimdir?

Resmi Gazete'de yer alan atama kararı ile birlikte bakan yardımcıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Fatma Varank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Peki kimdir Fatma Varank, aslen nereli, kaç yaşında?Fatma Varank Mustafa Varank'ın neyi oluyor, evli mi eşi kimdir?

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 17 bakanlıkta 68 Bakan Yardımcısı'nın ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Fatma Varank Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Bu gelişmenin ardından Fatma Varank'ın hayatı merak konusu oldu. Zonguldak doğumlu, aslen Trabzonlu olan Fatma Varank, 51 yaşında. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. Peki Fatma Varank, Mustafa Varank'ın neyi oluyor, evli mi?

Fatma Varank kimdir, aslen nereli?

Fatma Varank, 17 Ocak 1972 tarihinde Zonguldak (aslen Trabzon) da doğdu. 1994 Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi.

1995-2001 yılları arasında İBB iştiraki KİPTAŞ'ta 18 bin konut inşaatında Proje Müdürü olarak görev yaptı.

2003-2009 yılları arasında Türkiye’nin en büyük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketi olan Emlak Konut GYO A.Ş.’nin 30 bin konut inşaatında Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2009-2011 yılları arasında TOKİ’de İstanbul Sulukule Kentsel Dönüşüm Projesinde Uzman olarak çalıştı.

2011-2015 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdür Yrd. olarak görev yaptı.

2016-2018 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.

23 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.