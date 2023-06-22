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Erkan Kandemir açıkladı! AK Parti'nin kongresi ne zaman? Tarih belli oldu...

Erkan Kandemir açıkladı! AK Parti'nin kongresi ne zaman? Tarih belli oldu...

AK Parti Kongresi Eylül ayında yapılacak. Büyük kongrenin eylül ayında yapılacağını açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "İl ve ilçe kongreleri yerel seçimlerden sonra yapılacak" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti'nin kongre tarihini katıldığı canlı yayında açıkladı. Kandemir, kongrenin 16 ya da 30 Eylül tarihinde yapılacağını duyurdu. Büyük kongrenin eylül ayında yapılacağını açıklayan Kandemir, "İl ve ilçe kongreleri yerel seçimlerden sonra yapılacak" dedi.

Kandemir'in açıklamalarının detayları şöyle...

"Biz siyasi partiler 2 sene bittiğinde kongre yapabilir hale geliyorlar. Biz de 2 senemizi tamamladık. 3. senemizi de geçmek istemiyoruz. Biz de kongre takvimi yaklaşık 13 ay sürüyor. Bunların tabii yasak süreleri var. Bu bizim gibi titiz çalışan partilerde, istişareyi doğru yaparak toplumdaki doğru isimleri tercih ederek süreci gerçekleştiriyoruz.

Yerel seçimlere çok az bir süre kaldığı için il-ilçe kongrelerimizi daha sonra yapacağız. Eylül ayı içerisinde önce bir kongremizi yapacağız.

Cumhurbaşkanımız geniş bir istişare ekibi kuruyor. Değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Seçimler tamamlandı, bakanlar şekillendi. Çok güçlü bir Meclis grubu, çok güçlü bir üst düzey demokrasi. Şimdi siyasette yeni bir yenilenme ve sonrasında yerel seçimlere doğru hazırlanıp doğru isimleri aday göstereceğiz.

Kongre 16 ya da 30 Eylül'de

16 ya da 30 Eylül'de MKYK'da karar almak suretiyle Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü tarihte kongreyi yapacağız. Kendi yol haritamızı çizdik. Hiç boşluk vermeyen bir hareket. Hem çalışmaya hem de bu anlamda kadrolarla ilgili tasarrufta bulunulacaksa biz aynen devam ediyoruz.

Aslında seçimden önce tam da söylediğimiz şeyin birebir tezahürünü izliyoruz. Bir tarafta dünyanın değişimine direnen, ben merkezli anlayışı CHP'de. Diğer tarafta da toplumdaki değişimi okuyan, dünyadaki değişime göre hemen pozisyon alan, entegrasyonu çok iyi başarmış bir siyasi hareket ve ittifak. Aslında milletimizin iki ittifak arasındaki değişimi Seçim öncesinde görmüş oldu."

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