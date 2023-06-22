Hatay'da başta kimse nereden geldiklerini anlayamadı, 'Suriyeliler getirdi' diyen bile oldu
Depremin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Mahir Hattapoğlu’nun 2 adet deve kuşu bölge halkının ilgi odağı oldu.
6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Antakya ilçesinde yaşayan Mahir Hattapoğlu, depremin ardından çöken ahır çatısının altında yaklaşık 2 ay mahsur kalan 2 adet deve kuşunu arkadaşından satın alarak sahiplendi.
Hattapoğlu, deve kuşlarıyla özenle ilgilendi ve veteriner hekim kontrolünde sağlıklarına kavuşturdu.
Gün içerisinde yıkımların devam ettiği Antakya’da kendi başlarına gezen deve kuşları, deprem dolayısıyla zor günler geçiren bölge halkının da ilgi odağı oldu.
Enkaz içerisinde gezinirken vatandaşlar tarafından görüntülenen deve kuşlarının bu görüntüleriyse tebessüm ettirdi. Deve kuşlarının sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde kim tarafından nereden getirdiklerine dair bilgi olmamasıysa vatandaşlarda heyecan uyandırdı.