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Hatay'da başta kimse nereden geldiklerini anlayamadı, 'Suriyeliler getirdi' diyen bile oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Hatay'da başta kimse nereden geldiklerini anlayamadı, 'Suriyeliler getirdi' diyen bile oldu

Depremin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Mahir Hattapoğlu’nun 2 adet deve kuşu bölge halkının ilgi odağı oldu.

Hatay'da başta kimse nereden geldiklerini anlayamadı, 'Suriyeliler getirdi' diyen bile oldu

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Antakya ilçesinde yaşayan Mahir Hattapoğlu, depremin ardından çöken ahır çatısının altında yaklaşık 2 ay mahsur kalan 2 adet deve kuşunu arkadaşından satın alarak sahiplendi.

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Hatay'da başta kimse nereden geldiklerini anlayamadı, 'Suriyeliler getirdi' diyen bile oldu

Hattapoğlu, deve kuşlarıyla özenle ilgilendi ve veteriner hekim kontrolünde sağlıklarına kavuşturdu.

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Hatay'da başta kimse nereden geldiklerini anlayamadı, 'Suriyeliler getirdi' diyen bile oldu

Gün içerisinde yıkımların devam ettiği Antakya’da kendi başlarına gezen deve kuşları, deprem dolayısıyla zor günler geçiren bölge halkının da ilgi odağı oldu. 

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Hatay'da başta kimse nereden geldiklerini anlayamadı, 'Suriyeliler getirdi' diyen bile oldu

Enkaz içerisinde gezinirken vatandaşlar tarafından görüntülenen deve kuşlarının bu görüntüleriyse tebessüm ettirdi. Deve kuşlarının sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde kim tarafından nereden getirdiklerine dair bilgi olmamasıysa vatandaşlarda heyecan uyandırdı.

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