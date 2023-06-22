BIST 5.232
DOLAR 23,55
EURO 25,91
ALTIN 1.459,51
HABER /  EKONOMİ

Merkez'in faiz kararı öncesi dolar-euro düşüyor! 22 Haziran 2023 piyasalarda son durum

Merkez'in faiz kararı öncesi dolar-euro düşüyor! 22 Haziran 2023 piyasalarda son durum

Piyasalar Merkez Bankası'ndan gelecek karara kilitlendi. Faiz oranı için çeşitli tahminler yürütülürken Dolar ve Euro'da da 22 Haziran 2023 günü yani bugün düşüş görülüyor. İşte haftanın yeni işlem gününde yatırımcıların odağındaki o rakamlar...

Abone ol

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 23,5520'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro /TL önceki kapanışının hemen altında 25,8920'de bulunurken, sterlin/TL önceki kapanışına paralel 30,0960'dan satılıyor.

Dolar endeksi 102,04 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de yüzde 0,1 artışla 1,0990 seviyesinde bulunuyor.

Gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararında

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın "şahin" açıklamalarıyla negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 1.075 baz puan artırarak yüzde 19,25'e çıkaracağını tahmin ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Erkan Kandemir açıkladı! AK Parti'nin kongresi ne zaman? Tarih belli oldu...
Erkan Kandemir açıkladı! AK Parti'nin kongresi ne zaman? Tarih belli oldu...
Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu
Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Münir Karaloğlu kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu eşi kimdir?
Münir Karaloğlu kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu eşi kimdir?
1 ton 650 kilogramlık "Vartolu" isimli dana araba fiyatına satıldı
1 ton 650 kilogramlık "Vartolu" isimli dana araba fiyatına satıldı
Restorana gidenlerin hesaplarına ilave yüzde 10-15 sürprizi
Restorana gidenlerin hesaplarına ilave yüzde 10-15 sürprizi
Faiz kararı öncesi altın fiyatlarında neler oluyor? 22 Haziran gram altın ne kadar?
Faiz kararı öncesi altın fiyatlarında neler oluyor? 22 Haziran gram altın ne kadar?
Dikkat çeken ziyaret! Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek Birleşik Arap Emirlikleri'nde
Dikkat çeken ziyaret! Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek Birleşik Arap Emirlikleri'nde
Ağrı'da gümrük kaçağı akaryakıt için 15 tonluk gizli yeraltı tankı yapmışlar!
Ağrı'da gümrük kaçağı akaryakıt için 15 tonluk gizli yeraltı tankı yapmışlar!
Temizlikçi olarak geldiği evi soydu: 350 bin TL değerinde eşya çaldı!
Temizlikçi olarak geldiği evi soydu: 350 bin TL değerinde eşya çaldı!
Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan uzman çavuştan acı haber
Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan uzman çavuştan acı haber
Leman Yenigün kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Leman Yenigün evli mi, eşi kimdir?
Leman Yenigün kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Leman Yenigün evli mi, eşi kimdir?