Merkez'in faiz kararı öncesi dolar-euro düşüyor! 22 Haziran 2023 piyasalarda son durum
Piyasalar Merkez Bankası'ndan gelecek karara kilitlendi. Faiz oranı için çeşitli tahminler yürütülürken Dolar ve Euro'da da 22 Haziran 2023 günü yani bugün düşüş görülüyor. İşte haftanın yeni işlem gününde yatırımcıların odağındaki o rakamlar...Abone ol
Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 23,5520'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro /TL önceki kapanışının hemen altında 25,8920'de bulunurken, sterlin/TL önceki kapanışına paralel 30,0960'dan satılıyor.
Dolar endeksi 102,04 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de yüzde 0,1 artışla 1,0990 seviyesinde bulunuyor.
Gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararında
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın "şahin" açıklamalarıyla negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.