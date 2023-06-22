Adnan Ertem kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Adnan Ertem kiminle evli, eşi kimdir?

Resmi Gazete'de yer alan atama kararı ile birlikte bakan yardımcıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Adnan Ertem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Peki kimdir Adnan Ertem, aslen nereli, kaç yaşında? Adnan Ertem'in eşi kimdir?

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 17 bakanlıkta 68 Bakan Yardımcısı'nın ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Adnan Ertem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Bu gelişmenin ardından Adnan Ertem'in hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Adnan Ertem, aslen nereli, yaşı kaç? Adnan Ertem kiminle evli?

Adnan Ertem kimdir?

Adnan Ertem, 1965 yılında İstanbul/Mercan’da doğdu. İlkokulu Mercan’da, ortaokul ve liseyi Erzurum’da okudu. 1983 yılında kazandığı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1987 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Ana Bilim dalında yüksek lisansa başladı.1990 yılında “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Vakıflarla İlgili Uygulamalar” adlı tezle yüksek lisansını tamamladı. 1990 yılında bu kez İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı Sosyal Değişme Bilim Dalında doktoraya başladı.1997 yılında ise “Osmanlı’da ve Cumhuriyet Döneminde Sosyal Bütünleşme Açısından Vakıflar” konulu tezle doktorasını tamamladı. Akademik çalışmalarını tamamen vakıflar üzerine yürüttü. Bilhassa vakıf mevzuatında yapılması gereken düzenlemeler ve cemaat (azınlık) vakıfları konularında ihtisası ve çalışmaları bulunmaktadır.1988 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı. 1991 yılında müfettişliğe, 2002 yılında ise başmüfettişliğe atandı.

2002-2007 yılları arasında İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevini vekaleten yürüttü. Kasım 2007 tarihinde Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı. Ertem, 14 Ekim 2010 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne atandı. Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu üyesidir. İngilizce bilen Ertem, evli ve iki çocuk babasıdır.