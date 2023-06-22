BIST 5.231
DOLAR 23,55
EURO 25,91
ALTIN 1.459,68
HABER /  SPOR

TFF, yeni sezon için yabancı kuralını biraz esnetti!

TFF, yeni sezon için yabancı kuralını biraz esnetti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023-2024 sezonu futbolcu uygunluğu kurallarını ilan etti.

Abone ol

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in yeni sezonunda kulüpler, A takım listesinde A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurmak kaydıyla, yabancı uyruklu futbolcularla sözleşme imzalayabilecek ve tescil ettirebilecek.

Kulüplerin A takım listesine A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan 14 yabancı uyruklu futbolcu yazması halinde, bu futbolculardan en az 1'inin 1 Ocak 1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunlu olacak.

14'ten fazla sayıda yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig kulüpleri, A takım listesine yazılmamış yabancı uyruklu futbolcuları oynatamayacak.

Ayrıca kulüpler, A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan 14 futbolcuya ilaveten; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayıp, bu oyuncuyu tescil ettirerek A takım listesine yazdırabilecek.

Takımlar, 1 Ocak 2003 ve daha sonra doğmuş A Milli Takım'da oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını, A takım listesine yazma zorunluluğu olmaksızın müsabakalarda oynatabilecek. Bu oyuncuların son 6 ay süreyle kulübüne tescilli ve 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydıyla, profesyonel futbolcu olmaları koşulu aranmayacak.

Süper Lig'de kulüplerin A takım listesi en fazla 30 futbolcudan oluşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Yusuf Tekin'den yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama
Bakan Yusuf Tekin'den yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama
AK Parti'li kadın milletvekilleri genel merkezde bir araya geldi
AK Parti'li kadın milletvekilleri genel merkezde bir araya geldi
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Akın Gürlek kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? dalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akın Gürlek evli mi?
Akın Gürlek kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? dalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akın Gürlek evli mi?
İsviçre Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırdı
İsviçre Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırdı
Fatma Varank kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Fatma Varank kiminle evli, eşi kimdir?
Fatma Varank kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Fatma Varank kiminle evli, eşi kimdir?
Mersin Tarsus'ta alçı fabrikasında LPG tankı patladı!
Mersin Tarsus'ta alçı fabrikasında LPG tankı patladı!
Merkez'in faiz kararı öncesi dolar-euro düşüyor! 22 Haziran 2023 piyasalarda son durum
Merkez'in faiz kararı öncesi dolar-euro düşüyor! 22 Haziran 2023 piyasalarda son durum
Erkan Kandemir açıkladı! AK Parti'nin kongresi ne zaman? Tarih belli oldu...
Erkan Kandemir açıkladı! AK Parti'nin kongresi ne zaman? Tarih belli oldu...
Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu
Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu
Münir Karaloğlu kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu eşi kimdir?
Münir Karaloğlu kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu eşi kimdir?
1 ton 650 kilogramlık "Vartolu" isimli dana araba fiyatına satıldı
1 ton 650 kilogramlık "Vartolu" isimli dana araba fiyatına satıldı