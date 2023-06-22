Bakan Yusuf Tekin'den yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama
Eylül ayı itibariyle 2023-2024 eğitim öğretim yılının sorunsuz başlayacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmenlerin konaklama ihtiyaçlarının da giderileceğini belirtti.Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman Valiliği’nde açıklamalarda bulundu.
"Eylül ayı eğitim öğretim yılı başladığında konaklama ihtiyacı olan öğretmenlerimizin konaklama ihtiyaçlarını gidermiş olacağız" ifadelerini kullanan Tekin yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin de konuştu.
Tekin "Eylül ayı itibariyle 2023-2024 eğitim öğretim yılı sorunsuz, huzurlu ve başarılı bir şekilde başlayacak" dedi.