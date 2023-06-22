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Kira artışına yüzde 25 zam sınırı! Bakan Yılmaz Tunç tarihi açıkladı süre uzatıldı

Kira artışına yüzde 25 zam sınırı! Bakan Yılmaz Tunç tarihi açıkladı süre uzatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2 Temmuz 2023'ten 2 Temmuz 2024 tarihine kadar bir yıl süreyle konut kiralarında kira artışı oranı üst sınırının yüzde 25 olarak uygulanacağını bildirdi.

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Kiralara yüzde 25 artış sınırı getiren düzenlemenin geçen yıl yapıldığını ve bir yıllık süresinin olduğunu hatırlatan Bakan Tunç, 1 Temmuz itibarıyla bu sürenin dolacağını belirtti.

Tunç, kira düzenlemesiyle ilgili talepler doğrultusunda yeni bir karar almanın gerektiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu düzenlemeyi dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıkladığını ifade ederek, "Geçen yılki süreye 1 Temmuz dahildi. 2 Temmuz 2023'ten itibaren 2 Temmuz 2024 tarihine kadar bir yıl süreyle konut kiralarında kira artışı yüzde 25 üst sınır olarak uygulanacak." dedi.

Adalet Bakanlığı olarak kira düzenlemesine yönelik teknik çalışmayı tamamladıklarını kaydeden Tunç, düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geleceğini söyledi.

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