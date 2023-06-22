Asgari ücret 86 kalemde iyileşme sağlayacak! Zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?
Asgari ücret 2023'ün ikinci yarısında brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücret zammı 86 kalemde iyileşmeyi de beraberinde getirdi. Detaylara göz atın...
Asgari ücret 2023'ün ikinci yarısında brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti ise 15 bin 762 lira 4 kuruş oldu.
Ahaber'de yer alan habere göre asgari ücrete gelen zamla birlikte 86 kalemde iyileşme sağlanacak.
Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere uygulanacak, çalışanlar yeni tutar üzerinden ilk ücretlerini 31 Temmuz'da alacak.
İşsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, engelli aylığının yanı sıra asgari ücretle beraber değişen bazı kalemler, tutarlar şöyle:
Cenaze ödenekleri 2 bin 54 lira, emzirme ödenekleri 520 liraya çıktı.