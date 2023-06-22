Burak Akçapar kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Burak Akçapar kiminle evli?

esmi Gazete'de yer alan atama kararı ile birlikte bakan yardımcıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre Burak Akçapar Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Peki kimdir Burak Akçapar aslen nereli, kaç yaşında? Burak Akçapar kiminle evli, eşi kimdir?

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 17 bakanlıkta 68 Bakan Yardımcısı'nın ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Burak Akçapar Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Bu gelişmenin ardından Burak Akçapar'ın hayatı merak konusu oldu. İstanbul doğumlu olan Burak Akçapar, 1967 doğumlu. Burak Akçapar, Kiel ve Harvard Üniversitelerinde icracı eğitim programlarına katılmış ve yayın yapmıştır. Peki Burak Akçapar evli mi, kiminle evli?

Burak Akçapar kimdir, aslen nereli?

Burak Akçapar (27 Mayıs 1967, İstanbul) Türk Büyükelçi, akademisyen ve köşe yazarı. Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Eğitimi ve Akademik kariyeri

Uluslararası İlişkiler Doçenti olan Burak Akçapar, Lisans derecesini Siyaset Bilimi alanında Boğaziçi Üniversitesi’nde, Doktorasını ise Uluslararası Hukuk alanında Hamburg Üniversitesi’nde dereceyle kazanmış, doktora tezi aynı yıl bir kitap olarak yayınlanmıştır. Kiel ve Harvard Üniversitelerinde icracı eğitim programlarına katılmış ve yayın yapmıştır.

Diplomasi Kariyeri

Akçapar 1988 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başlamış; Katar, Almanya ve ABD’de Türkiye’yi temsil etmiştir. Aynı zamanda NATO’da uluslararası memur olarak görev üstlenmiş, 2000-2011 yılları arasında Elçi unvanıyla Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı, 2011-2016 yıllarında ise Türkiye'nin Hindistan, Nepal ve Maldivler nezdindeki Büyükelçisi olmuştur. 2017 yılında Büyükelçi unvanıyla adının daha sonra Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü olarak değişeceği Dışişleri Bakanlığı Siyaset Planlama Genel Müdürü olmuştur. 11 Mayıs 2021 itibarıyla Türkiye'nin İspanya nezdinde Büyükelçisi olarak görev yapmaktadır. 2023 yılında Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Yayınları ve Eserleri

Yayınlanmış üç kitabı ve çeşitli akademik makaleleri mevcuttur. Son kitabı Oxford Üniversitesi Yayınları tarafından 2014 yılında basılmış olup, Balkan Savaşları sırasında İstanbul’a gelen Hint tıp heyeti etrafında zamanın düşünsel hareketlerini konu almıştır (People’s Mission to the Ottoman Empire). Kitap Hindistan’da en çok satanlar listesinin başına kadar yükselmiştir. Diğer kitaplarından “Turkey’s New European Era” ABD’de 2005 ve “The International Law of Conventional Arms Control in Europe” ise Almanya’da 1995 yılında yayınlanmıştır.

Ayrıca Oxford University Press, Rowman and Littlefield, Nomos, Palgrave, New York University, Türkiye Bilimler Akademisi ve Harvard Business Review dahil saygın yayınevlerince yayınlanmış birçok kitap bölümü ve makalesi bulunmaktadır. The Sunday Standard ve The New Indian Express gazetelerinde aylık köşe yazarlığı da yapmıştır.

Nişanlar ve Ödüller

Hindistan’daki Büyükelçiliği sırasındaki diplomatik alandaki çalışmaları için kendisine Rai Üniversitesi tarafından 2015 yılında Onursal Doktora derecesi layık görülmüştür. NATO’daki çalışmaları nedeniyle de 2002 yılında NATO Genel Sekreteri tarafından Mükemmeliyet Nişanı ile taltif edilmiştir.