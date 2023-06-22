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Ahmet Yıldız kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ahmet Yıldız kiminle evli, eşi kimdir?

Ahmet Yıldız kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ahmet Yıldız kiminle evli, eşi kimdir?

Resmi Gazete'de yer alan atama kararı ile birlikte bakan yardımcıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre Ahmet Yıldız, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Peki kimdir Ahmet Yıldız, aslen nereli, kaç yaşında? Ahmet Yıldız kiminle evli, eşi kimdir?

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 17 bakanlıkta 68 Bakan Yardımcısı'nın ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Ahmet Yıldız Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Bu gelişmenin ardından Ahmet Yıldız'ın hayatı merak konusu oldu. Aslen Denizli doğumlu olan Ahmet Yıldız, diplomat ve siyasetçidir. 59 yaşında olan Ahmet Yıldız, Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun. Peki Ahmet Yıldız kiminle evli, eşi kimdir?

Ahmet Yıldız kimdir, aslen nereli?

Milletvekili Ahmet Yıldız, 1964 yılında Denizli'de doğan bir diplomat ve siyasetçidir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Yıldız, Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunmuştur. Türkiye'nin Cidde, Musul ve Saraybosna Başkonsolosu ve Büyükelçisi olarak görev yapmıştır.

2014 yılında Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı görevlerine getirilmiştir. 2016 yılında Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanan Yıldız, 2018 yılında AK Parti Denizli Milletvekili seçilmiştir. AKPM Türk Grubu Başkanı ve NATO PA Türk Grubu üyesi olan Yıldız, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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