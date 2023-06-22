BIST 5.231
DOLAR 23,55
EURO 25,91
ALTIN 1.459,68
HABER /  POLİTİKA

İçişleri Bakanlığında yeni bakan yardımcıları göreve başladı! Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İçişleri Bakanlığında yeni bakan yardımcıları göreve başladı! Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanlığında yeni bakan yardımcıları görevlerini devraldı. Bakan Ali Yerlikaya "Allah'ın izniyle hizmette bir kesinti olmaksızın aynı şekilde aziz milletimize, devletimize, bayrağımıza, medeniyet değerlerimize en güzel şekilde hadim olma bilinciyle çalışacağız" dedi.

Abone ol

Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevi devreden bakan yardımcılarının haklarını helal etmesini istedi.

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının, ülkenin, Mavi Vatan'ın ve 85 milyonun huzur ve güveni için gece gündüz çalıştığını belirterek, "Bu bir bayrak değişimi. Allah'ın izniyle hizmette bir kesinti olmaksızın aynı şekilde aziz milletimize, devletimize, bayrağımıza, medeniyet değerlerimize en güzel şekilde hadim olma bilinciyle çalışacağız." dedi.

Bakan Yerlikaya, görevlerini devreden İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy, Tayyip Sabri Erdil ve göreve yeni başlayan Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu ile makamında ve bakanlık binası önünde fotoğraf çektirdi.

Yerlikaya; Çataklı, Ersoy ve Erdil'i tören sonrası bakanlık binası önünden uğurladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Yıldız kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ahmet Yıldız kiminle evli, eşi kimdir?
Ahmet Yıldız kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ahmet Yıldız kiminle evli, eşi kimdir?
Kılıçdaroğlu'yla görüşmüşlerdi, CHP'nin 81 il başkanı ortak açıklama yaptı! Manidar 'değişim' mesajı...
Kılıçdaroğlu'yla görüşmüşlerdi, CHP'nin 81 il başkanı ortak açıklama yaptı! Manidar 'değişim' mesajı...
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Ekrem İmamoğlu'ndan değişim mesajı! "Beklentileri karşılamak zorundayız, asla bulunduğumuz mevzileri koruyamayız"
Ekrem İmamoğlu'ndan değişim mesajı! "Beklentileri karşılamak zorundayız, asla bulunduğumuz mevzileri koruyamayız"
Hasan Suver kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Hasan Suver evli mi, eşi kimdir?
Hasan Suver kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Hasan Suver evli mi, eşi kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı
Kira artışına yüzde 25 zam sınırı! Bakan Yılmaz Tunç tarihi açıkladı süre uzatıldı
Kira artışına yüzde 25 zam sınırı! Bakan Yılmaz Tunç tarihi açıkladı süre uzatıldı
İstanbul'a taşınan depremzede dolandırıldı: 220 bin lirasını kaptırdı
İstanbul'a taşınan depremzede dolandırıldı: 220 bin lirasını kaptırdı
Adnan Ertem kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Adnan Ertem kiminle evli, eşi kimdir?
Adnan Ertem kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Adnan Ertem kiminle evli, eşi kimdir?
TFF, yeni sezon için yabancı kuralını biraz esnetti!
TFF, yeni sezon için yabancı kuralını biraz esnetti!
Bakan Yusuf Tekin'den yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama
Bakan Yusuf Tekin'den yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama
AK Parti'li kadın milletvekilleri genel merkezde bir araya geldi
AK Parti'li kadın milletvekilleri genel merkezde bir araya geldi