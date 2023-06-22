BIST 5.231
DOLAR 23,55
EURO 25,91
ALTIN 1.459,68
HABER /  DÜNYA

Macaristan, Bosna Hersek'in AB'ye hızlı üyeliğini destekliyor

Macaristan, Bosna Hersek'in AB'ye hızlı üyeliğini destekliyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği'ne (AB) hızlı üyeliğinden yana olduğunu söyledi.

Abone ol

Viktor Orban, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki resmi temasları kapsamında, Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo tarafından resmi törenle karşılanırken, heyetler arası görüşmenin ardından Orban ve Kristo basın toplantısı düzenledi.

Macaristan'ın, Bosna Hersek'in yanında olduğunu belirten Orban, "Belki sınır komşusu değiliz, ancak siyasi ve ekonomik anlamda komşuyuz. Buna ek olarak dünyadaki en karmaşık siyasi yapılardan birini nasıl idare edebildiğinizi hayranlıkla takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Viktor Orban, Avrupa'nın yeni güç, enerji ve dinamiklere ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "AB için Balkanlar ve Bosna Hersek daha çok gerekli. Brüksel'de ne konuşulursa konuşulsun. Macaristan, Balkanlar'ın, daha doğrusu Bosna Hersek'in hızlı üyeliğinden yana." diye konuştu.

Balkanlar'ın güvenliği ve gelişimi için daha çok yatırım yapılması gerektiğinin altını çizen Orban, "Biz Macarlar, yaptırıma dayalı bir siyaseti desteklemiyoruz. Yaptırımlar, siyasette bir çözüm getirmez." değerlendirmesinde bulundu.

Orban, ülkesinin, Bosna Hersek'ten, hangi alanlarda yatırım yapabileceğinin sinyallerini de beklediğini kaydetti.

"Ziyaret karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi için önemli bir adım olacak"

Kristo da Macaristan'a verdiği destek dolayısıyla teşekkür ederek, Orban'ı Bosna Hersek'teki güncel siyasi gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini aktardı.

AB aday ülke statüsü alan ve üyelik sürecinde bulunan Bosna Hersek için Macaristan ile iyi işbirliğinin önem taşıdığını dile getiren Kristo, "Bugünkü ziyaretin, karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi için önemli bir adım olacağını düşünüyorum." dedi.

Orban, temasları kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerince kabul edilecek. Orban'ın, Bosna Hersek ziyaretine, Banja Luka kentinde devam etmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden iki il için kritik uyarı! Saat verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden iki il için kritik uyarı! Saat verildi
Burak Akçapar kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Burak Akçapar kiminle evli?
Burak Akçapar kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Burak Akçapar kiminle evli?
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Ekonomist Mahfi Eğilmez faiz artışında üç senaryoyu açıkladı: Benim önerim üçüncü senaryo
Ekonomist Mahfi Eğilmez faiz artışında üç senaryoyu açıkladı: Benim önerim üçüncü senaryo
İçişleri Bakanlığında yeni bakan yardımcıları göreve başladı! Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama
İçişleri Bakanlığında yeni bakan yardımcıları göreve başladı! Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama
Ahmet Yıldız kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ahmet Yıldız kiminle evli, eşi kimdir?
Ahmet Yıldız kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ahmet Yıldız kiminle evli, eşi kimdir?
Kılıçdaroğlu'yla görüşmüşlerdi, CHP'nin 81 il başkanı ortak açıklama yaptı! Manidar 'değişim' mesajı...
Kılıçdaroğlu'yla görüşmüşlerdi, CHP'nin 81 il başkanı ortak açıklama yaptı! Manidar 'değişim' mesajı...
Ekrem İmamoğlu'ndan değişim mesajı! "Beklentileri karşılamak zorundayız, asla bulunduğumuz mevzileri koruyamayız"
Ekrem İmamoğlu'ndan değişim mesajı! "Beklentileri karşılamak zorundayız, asla bulunduğumuz mevzileri koruyamayız"
Hasan Suver kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Hasan Suver evli mi, eşi kimdir?
Hasan Suver kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Hasan Suver evli mi, eşi kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı
Kira artışına yüzde 25 zam sınırı! Bakan Yılmaz Tunç tarihi açıkladı süre uzatıldı
Kira artışına yüzde 25 zam sınırı! Bakan Yılmaz Tunç tarihi açıkladı süre uzatıldı
İstanbul'a taşınan depremzede dolandırıldı: 220 bin lirasını kaptırdı
İstanbul'a taşınan depremzede dolandırıldı: 220 bin lirasını kaptırdı