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Kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı!

Kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı!

İSTANBUL'da kendisini polis olarak tanıtarak yaklaşık 500 bin liralık dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir'de yaşayan Z.T'nin, kendisini polis olarak tanıtan kişilerce dolandırıldığı yönünde ihbarda bulunması üzerine inceleme başlattı.

Yapılan incelemede şüphelinin, telefonla ulaştığı Z.T'ye, banka hesaplarının terör örgütlerince ele geçirildiğini söylediği ve tüm parasını kendisine teslim etmesi gerektiği yönünde ikna ettiği belirlendi.

Olayın devamında mağdur Z.T'nin, kendisini arayanlarla 12 Mayıs'ta buluştuğu ve 500 bin lirasını bir şüpheliye verdiği tespit edildi.

Saha çalışmalarının ardından parayı teslim alan şüphelinin Halil A. (23) olduğunu belirleyen polis, zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Soruşturma kapsamında olaya karıştığı tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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