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Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! Hesaplarınızı kontrol edin ödemeler bugün yapılıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! Hesaplarınızı kontrol edin ödemeler bugün yapılıyor

 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker aracılığıyla 714,8 milyon liralık pancar avans ödemesinin bugün hesaplara aktarılacağını ifade etti.

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Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, pancar avans ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Yumaklı, "Türkşeker aracılığıyla 714 milyon 823 bin liralık pancar avans ödemesini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesini yaptı.

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